Умер актер Приходько, который сыграл роли в «Операции «Ы» и «Джентльменах удачи»

В возрасте 89 лет умер легендарный советский актер Владимир Приходько. Артист сыграл в в пятидесяти картинах. Многие фильмы входят в золотой фонд отечественного кино. Причина смерти неизвестна. Сообщается, что скончался он еще 10 июня, однако известно о трагической новости стало лишь сейчас.

Владимир родился в Харьковской области (Украина). Закончил кулинарную школу, был работником завода, занимался футболом. В 25 летнем возрасте записался в театральную студию, в 1961 году получил специальность актера и уехал в Москву.

Первым фильмом Приходько стала "Оптимистическая трагедия". В 1965 актер сыграл в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". В 1989 году Владимир снялся в "Законе". Это является его последней киноработой. В 1990 году он вернулся в родительский дом в Украину.