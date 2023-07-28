«Деньги не увидят»: адвокат Хайдарова растоптал певицу Славу и Любовь Успенскую

Неделю назад певица Слава сообщила, что известный пластический хирург Тимур Хайдаров изуродовал ее грудь. После такого заявления Любовь Успенская также высказалась в адрес врача. Как говорит исполнительница шансона, она оперировалась у вышеуказанного Хайдарова, а результат вмешательства ей совершенно не понравился.

Дело дошло до привлечения юристов. В связи с этим адвокат Александр Добровинский высказался на данную тему. По заверениям правозащитника, артистки «думают о наживе». Как подчеркнул юрист, обе певицы не обращались в суд:

«Тем не менее, они не получат материального возмещения, требуют видео со своими операциями, такие кадры без обращения в суд не предоставляются». К тому же, записей с хирургических операций, проводившихся от года до 3-х лет назад, уже нет.