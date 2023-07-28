Фестивалю Вайкуле «Рандеву» добавили пикантности: «Летят две ракеты...»

В 2023 году за организацию развлечений в курортном латвийском городе взялась Лайма Вайкуле. Она придала фестивалю "Рандеву" в Юрмале антирусский характер. Мероприятие сопровождается постоянными скандальными новостями по поводу участия или неучастия Аллы Пугачевой.

Не обошлось и без черного юмора. Шумиха вокруг фестиваля в Юрмале вызывает в РФ негативную реакцию. По словам экс-депутата Госдумы Романа Худякова, присутствие на этом мероприятии является "черной меткой" для человека. Не имеет значения, артист выступает или сидит в зале:

Слушать гадости, которые со сцены льются в адрес нашей страны и наших граждан, - невыносимо и невозможно".

Не удержался Худяков от черного юмора. Он рассказал подписчикам анекдот о двух летящих ракетах, нацеленных на ВСУ:

Мы с тобой в жизни только ВСУ видим, давай на фестиваль Вайкуле в Юрмале залетим, там столько интересных артистов собралось.