Иосиф Пригожин назвал Аллу Пугачеву диктатором и высказался об уехавших из России артистах

Иосиф Пригожин высказался об уехавших из РФ Алле Пугачевой и Земфире* (внесена в реестр иноагентов). Продюсер появился в Ютуб-шоу «Алена, блин!».

Он назвал Примадонну диктатором, который стремился быть единственным артистом в шоу-бизнесе:

«Она как женщина-королева не приемлет людей, которые каким-то образом конкурируют с ней за пьедестал. Она людей и все общество убедила в том, что единственная и неповторимая».

Пригожин добавил, что Алла Борисовна является уникальной личностью.

«В стране ситуация изменилась, она ее изменила, обстоятельства изменились. Место Пугачевой и место Лободы никто не сможет занять», — сказал продюсер.

Говоря о Земфире, муж Валерии отметил, что не считает певицу врагом:

«Жалко таких людей. Они себе сами на уме, что-то там напридумали и живут в отдельном мире далеко от нас».

Медиаменеджер напоследок добавил, что уехавшие звезды могут вернуться, но с одним условием: полным отсутствием критики в адрес своей страны.

* Признана иностранным агентом в России