Настасья Самбурская не появится в новом сезоне сериала «Универ»

В Москве начались съемки нового сезона сериала «Универ. 13 лет спустя». Но в новых сериях зрители не увидят героиню актрисы Настасьи Самбурской. Девушка решила объяснить, почему отказалась от этого предложения.

В новом сезоне телезрители увидят полюбившихся всем актеров: Виталия Гогунского, Станислава Ярушина, Анну Хилькевич, Эдуарда Кузьмина, Арарата Кещяна и других. Но не появится в фильме Кристина. О судьбе героини рассказала Самбурская.

«Все банально, мы не могли договориться о ставке», - призналась Настасья.

Актриса заявила, что за три года, которые прошли с момента съемок последнего сезона, сумма ставки должна увеличиться. Но продюсеры посчитали иначе.