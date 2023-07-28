Настасья Самбурская не появится в новом сезоне сериала «Универ»

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21 июля этого года стартовали съемки нового сезона «Универа». В продолжении сериала покажут, как поменялась жизнь главных героев. Уже известно, что к
Умер Андрей Бабенко, знаменитый актер театра и кино. На счету у артиста участие в более чем 110 сериалах и фильмах. Ушел из жизни актер «Улиц