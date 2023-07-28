Названы 5 актеров СССР, чья красота была и остается эталонной

Советские актеры и сегодня вызывают у поклонников трепет в душе. «КиноВояж и не только» составил ТОП-5 актеров СССР, чья красота была и остается непревзойденной.

Олег Видов имел все шансы покорить отечественный киноолимп. Однако однажды он решил кардинально изменить свою жизнь и уехать из СССР. Многим актер запомнился ролью в «Всаднике без головы».

Владимир Коренев запомнился зрителям по роли Ихтиандра в ленте «Человек-амфибия». Он считался одним из главных красавцев отечественного кинематографа.

Андрей Харитонов - самый «закрытый» актер времен Советского Союза. Его работа в картине «Овод» надолго запомнилась публике.

Александр Абдулов сыграл более сотни ролей. Также он являлся мастером спорта по фехтованию.

Вячеслав Тихонов был востребован в кино. Его роль Штирлица в «Семнадцать мгновений весны» стала настоящим шедевром.



