Пугачева удивила серьезными переменами во внешнем виде

Алла Пугачева остаток лета решила провести в Юрмале. Таким образом певица спасается от жаркого климата, который царит в Израиле. Но после приезда Примадонна начала вести скрытый образ жизни и не выходила на публику.

Однако недавно в Сеть просочились новые фото Пугачевой. Они вызвали настоящий ажиотаж из-за того, что внешность артистки сильно изменилась. Многи заподозрили Аллу Борисовну в перенесенной недавно пластической операции.

На снимке видно, что звезда эстрады с мужем приехала на музыкальный фестиваль Вайкуле. Артистка в свои 74 года помолодела. Также изменилась форма ее губ и глаз. Помимо того, она похудела и теперь выглядит свежее.