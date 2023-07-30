Певица Натали «почернела от горя» на похоронах покончившего с собой 53-летнего мужа

Наталья Рудина (певица Натали) похоронила своего 53-летнего супруга. Прощание с ним состоялось сегодня, 30 июля, в Дзержинске Нижегородской области, родном городе Александра Рудина.

Поскольку артистка не любит к себе привлекать излишнее внимание, на траурной церемонии присутствовали только самые близкие. Родные певицы отметили, что она буквально «почернела от горя». Звезда эстрады не могла сдержать слез. ​