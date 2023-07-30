РЕН-ТВ: тело мужа певицы Натали Александра Рудина нашли на козырьке дома в Москве

Скончался супруг певицы Натали. Музыкальный продюсер, предположительно, покончил с собой. Тело 53-летнего Александра Рудина было найдено на козырьке дома. Сама артистка сообщила, что муж умер из-за последствий ковида, перенесенного в 2021 году.

Как пишет РЕН-ТВ, тело мужа звезды найдено на козырьке дома на Беломорской улице, где и жила звездная семья.

«Он был найден без признаков жизни. Предсмертной записки не было», – заявил источник канала.

При этом причиной смерти супруга певица назвала последствия перенесенного коронавируса.

«Сегодня Александр ушел из жизни от последствий ковида, два года боролись, но не доборолись», — прокомментировала Натали.

Кстати, с 2021 года Рудин страдал «душевным недугом». Он неоднократно обращался к медикам. До этого мужчина не жаловался на здоровье.