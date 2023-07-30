В театре Моссовета прошло прощание с артисткой Ниной Дробышевой, пишут СМИ

Церемония прощания с Ниной Дробышевой прошла вчера, 29 июля, в Театре имени Моссовета. Продлилась она около часа. Проститься с народной артисткой РСФСР пришли не только родные и близкие, но и коллеги и поклонники, пишут СМИ.

Дробышева скончалась 27 июля. Умерла артистка на 85-м году жизни. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище Москвы. Гроб с телом был установлен на сцене. Рядом с ним расположены траурные венки. Над сценой на экране всю церемонию была показана подборка фото актрисы. Также играли песни Эдит Пиаф, роль которой она долгие годы исполняла.

Кроме того, была зачитана правительственная телеграмма от министра культуры России Ольги Любимовой. Она Дробышеву назвала эталоном изящества и грации, отметив, что она является примером для молодого поколения артистов.

