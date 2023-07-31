Алла Пугачёва едва не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

Фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле в латвийской Юрмале посетили Алла Пугачёва и ее муж-иноагент. Зрители отметили, что выгляела Примадонна уставшей.

Как говорят присутствующие, артистка очень медленно шла под руку с супругом. На сцену супруги пришли через бокой вход.

"Прокапалась и отошла. Передвигается она с трудом: под ручку, все время сутулится", — написал Телеграм-канал "Самые СЛИВки".

Максим Галкин* стал подпевать Лайме Вайкуле в момент исполнения последней композиции "Листья жёлтые" на латышском языке. В это время Алла Борисовна решила встать с места с опорой на спинку соседнего кресла. Но это ей далось с трудом, поэтому Пугачева едва не упала со стула, пишет Царьград.

* Признан иноагентом в РФ по решению Министерства юстиции