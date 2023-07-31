Алла Пугачева показала сильные отеки и «бугры» на лице: названа причина

Алла Пугачева появилась на фестиваль Лаймы Вайкуле. Она не пела, однако заставила о себе говорить.

На второй день артистка пришла на мероприятие с новой прической. 74-летняя певица открыла лоб, продемонстрировав проблемы с лицом.

У Примадонны заметили сильные отеки и «бугры». Как предположили зрители, это является последствием неудачной пластики. О том, что случилось с внешностью Аллы Борисовной, рассказал пластический хирург Вардан Аршакян.

По мнению доцента кафедры пластической хирургии МИ РУДН, отеки связаны с тем, что певица проходит реабилитацию. Что касается неровностей, была выполнена подтяжка лица.

Также у нее заметны неровности в области подбородка, которые могут говорить о вмешательстве по филингу данной области. Врач добавил, что Пугачева что-то сделала с губами, а также перенесла операцию на нижних веках.