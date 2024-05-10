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Яна Поплавская высказалась об «успешной интеграции» в Израиле Пугачевой

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Яна Поплавская высказалась об «успешной интеграции» в Израиле Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: Яна Поплавская / ВКонтакте

Яна Поплавская прокомментировала слова посла Израиля в России Симоны Гальперин о том, что Алла Пугачева и осевшие на Земле обетованной артисты успешно интегрировались в стране, пишет vokrug.tv. 

В России уже не считают Примадонну соотечественницей

По словам актрисы, в России уже не считают Примадонну соотечественницей. На родине уехавших в Израиль граждан никто не ждет, написала Поплавская в Telegram-канале. Она также дала понять, что ее порадовало заявление израильского посла, и она заявила, что на родине о Пугачевой уже давно забыли. 

«Россияне тоже считают этих артистов израильтянами, а не своими соотечественниками. Пусть живут в Израиле или где-то еще. В Россию не надо возвращаться», — написала актриса. 

По слухам, летом текущего года Алла Пугачева, которая  уехала в Израиль в 2022 году вместе с мужем и младшими детьми, планирует прилететь в Россию с целью решения вопроса с недвижимостью.

Информационное агентство «Informing»

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