Яна Поплавская высказалась об «успешной интеграции» в Израиле Пугачевой

Яна Поплавская прокомментировала слова посла Израиля в России Симоны Гальперин о том, что Алла Пугачева и осевшие на Земле обетованной артисты успешно интегрировались в стране, пишет vokrug.tv.

В России уже не считают Примадонну соотечественницей

По словам актрисы, в России уже не считают Примадонну соотечественницей. На родине уехавших в Израиль граждан никто не ждет, написала Поплавская в Telegram-канале. Она также дала понять, что ее порадовало заявление израильского посла, и она заявила, что на родине о Пугачевой уже давно забыли.

«Россияне тоже считают этих артистов израильтянами, а не своими соотечественниками. Пусть живут в Израиле или где-то еще. В Россию не надо возвращаться», — написала актриса.

По слухам, летом текущего года Алла Пугачева, которая уехала в Израиль в 2022 году вместе с мужем и младшими детьми, планирует прилететь в Россию с целью решения вопроса с недвижимостью.