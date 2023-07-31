Лайма Вайкуле продемонстрировала, как провела встречу с мужем Аллы Пугачевой в Юрмале

Скандал, который разгорелся вокруг Лаймы Вайкуле и ее фестиваля «Рандеву», набирает обороты. Впрочем, латвийская певица никак не реагирует на нападки со стороны недоброжелателей.

Артистка недавно вышла на связь в соцсетях. В своем микроблоге она разместила долгожданное видео. В кадре Максим Галкин* предстал в неоновой ветровке. Шоумен выехал со двора Вайкуле на велосипеде. Подписала публикацию Лайма словами, что муж Примадонны «уехал в закат».

Интернет-пользователи накинулись на артистов. Они стали вспоминать, как комик высмеивал РФ и соотечественников. Певице же припомнили, что часть денег от ее фестиваля пойдет Украине.

* Признан лицом, выполняющим функции иноагента в России