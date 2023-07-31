Певец SHAMAN получил в подарок икону Божией Матери с Валаамского монастыря

Икону Божией Матери с острова Валаам подарили певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) в городе Новомосковске. Этот образ написала одна из поклонниц артиста в мастерских Валаамского монастыря. Зовут девушку Светлана Большакова.

Сперва икону Богородицы передали фан-клубу исполнителя в Петербурге. Но затем журналисты привезли святой образ на родину Дронова по просьбе поклонников и вручили ему перед началом концерта. Сам SHAMAN принял подарок. Он перекрестился, поцеловав икону. Затем певец освятил ею стадион накануне своего выступления.

Стоит напомнить, что на концерте в Новосибирске с артистом на сцену вышел отец. Мать, дедушка и бабушка сидели на трибунах.