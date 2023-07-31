Последнее желание покончившего с собой мужа певицы Натали назвал брат певицы

Организацией занимался брат певицы. По словам Антона Миняева, тело Александра было в Москве 3 дня, затем его перевезли в Дзержинск. Натали болезненно восприняла утрату мужа, но оставлять шоу-бизнес не планирует. Оказалось, что именно это было последним желанием ее мужа.

Наташа на гастроли ездила, ездит, будет ездить. Это было завещание Саши. Он попросил, чтобы она ни в коем случае свое творчество не оставляла.​ Об этом сказала сестра, это просьба Саши. Не хочу вдаваться в подробности: сейчас не время, — сказал Антон.