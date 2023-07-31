Психолог прокомментировал гибель мужа певицы Натали после затяжной депрессии

Затяжная депрессия могла стать главной причиной смерти мужа певицы Натали. Продюсер Александр Рудин закончил жизнь самоубийством.

"Затяжные хронические заболевания у пациентов часто вызывают депрессию, поскольку усиливается отчаяние. 10-15% таких людей совершают самоубийство", – сообщил психиатр Василий Шуров.

По словам эксперта, усугубить ситуацию могла смерть отца Александра. У мужчин старше 50 лет предотвратить суицид практически невозможно, уверен специалист:

"Подростки с кем-то могут поделиться. Взрослые мужчины принимают решение, не желая просить о помощи".

Психолог Алексей Рощин добавил, что человек чувствовует себя обузой, если положительного прогноза о болезни нет.

"Нужна любовь со стороны родных, для которых это испытание – иметь дело с больным", – считает Рощин.