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Вайкуле спела «Листья желтые» на латышском в Юрмале, Пугачева чуть не упала

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Вайкуле спела «Листья желтые» на латышском в Юрмале, Пугачева чуть не упала
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Фото из открытых источников

Алла Пугачева и Максим Галкин* появились на фестивале Лаймы Вайкуле. Проходило мероприятие в Юрмале (Латвия). Примадонна выглядела уставшей и едва не упала. До этого она не появлялась на людях, хотя еще месяц назад приехала в страну.

По заверению зрителей, у 74-летней певицы был уставший вид. Ходила Пугачева медленно и все время под ручку с мужем. Супруги проникли на сцену через боковой вход. 

Юморист подпевал Лайме под песню «Листья желтые», а Пугачева в это время резко встала с места и едва не упала. При этом Примадонна российской эстрады петь не стала, а наблюдала за всем происходящем.

*Внесен Минюстом в список иноагентов.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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