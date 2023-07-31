Вайкуле спела «Листья желтые» на латышском в Юрмале, Пугачева чуть не упала

Алла Пугачева и Максим Галкин* появились на фестивале Лаймы Вайкуле. Проходило мероприятие в Юрмале (Латвия). Примадонна выглядела уставшей и едва не упала. До этого она не появлялась на людях, хотя еще месяц назад приехала в страну.

По заверению зрителей, у 74-летней певицы был уставший вид. Ходила Пугачева медленно и все время под ручку с мужем. Супруги проникли на сцену через боковой вход.

Юморист подпевал Лайме под песню «Листья желтые», а Пугачева в это время резко встала с места и едва не упала. При этом Примадонна российской эстрады петь не стала, а наблюдала за всем происходящем.

*Внесен Минюстом в список иноагентов.