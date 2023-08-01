Актриса Наталья Рудова выбыла из шоу «Выжить в Дубае»

Ведущие «Выжить в Дубае» Павел Воля и Ляйсан Утяшева сообщили, что изменились правила конкурсов. Теперь участники будут жить в пустыне, а команд больше не будет, поскольку каждый будет сам за себя.

Несмотря на это, звездам пришлось объединиться для приготовления обеда. Пока Наталья Рудова отказывалась от еды, которая была приготовлена в «полевых» условиях, Тимур Батрутдинов оказывал всячески знаки внимания Ангелине Татарченковой.

В ходе голосования определились двое участников на вылет. Ими оказались Рудова и Дарья Александрова. Девушки были вынуждены сыграть в игру на логику и сообразительность. Актриса в итоге проиграла. Наталья, покидая шоу, призналась, что была счастлива поучаствовать в проекте.