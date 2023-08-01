Уровень нежности зашкаливает: 42-летняя Куркова показала первое фото с дочкой

В мае Равшана Куркова обрадовала поклонников о рождении наследницы. Оказалось, что актриса родила в марте. При этом звезда не раскрывает деталей родов, а имя дочери держит в секрете.

Но за день до 42-летия счастливая мама решила сделать подарок для подписчиков. Она впервые опубликовала фото дочурки. На фотографии запечатлена ручка малышки, схватившая палец мамы. Кадр вызвал у фанатов восхищение. Они отметили, что снимок передает силу материнской любви.

Заметим, Равшана всегда мастерски скрывала личную жизнь. Она держала в тайне вторую беременность, однако продолжала при этом сниматься. В декрет Куркова ушла перед самыми родами, когда скрывать большой живот уже не представлялось возможным.