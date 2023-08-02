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Алёна Шишкова решилась на пластическую операцию

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Алёна Шишкова решилась на пластическую операцию
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Фото из открытых источников

Алёна Шишкова хочет изменить свое лицо, поэтому решилась на пластическую операцию. Подробностями экс-возлюбленная рэпера Тимати поделилась в микроблоге.

Модель заявила, что решилась на кардинальные перемены и отправилась к хирургу, который сделает ей пластику. Звезда не уточнила, над какой частью тела будет работать врач.

«У меня сегодня операция. Безумно волнуюсь, будет красота!» — написала Шишкова и опубликовала фото из клиники.

Поклонники обеспокоены таким решение модели. Фанаты переживают не только за лицо любимицы, но за ее тело, которое стало очень тощим в последнее время.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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