Алёна Шишкова решилась на пластическую операцию

Алёна Шишкова хочет изменить свое лицо, поэтому решилась на пластическую операцию. Подробностями экс-возлюбленная рэпера Тимати поделилась в микроблоге.

Модель заявила, что решилась на кардинальные перемены и отправилась к хирургу, который сделает ей пластику. Звезда не уточнила, над какой частью тела будет работать врач.

«У меня сегодня операция. Безумно волнуюсь, будет красота!» — написала Шишкова и опубликовала фото из клиники.

Поклонники обеспокоены таким решение модели. Фанаты переживают не только за лицо любимицы, но за ее тело, которое стало очень тощим в последнее время.