Дарья Сагалова рассказала, как изменится героиня Света в продолжении «Счастливы вместе»

В начале июля СМИ сообщали, что популярный телесериал «Счастливы вместе» получил продолжение. Выйдет фильм под новым названием «Букины».

Дарья Сагалова, которой досталась роль Светы, рассказала, какой ее героиня будет в новых сериях. Актриса боится, что новая Света не понравится зрителям.

Она будет другой, как я ни старалась её прежней сыграть. Никому не нужно, чтобы Света была прежней. Не знаю, готовы ли люди, влюбленные в Светку, принять ее новую версию.

Добавим, что в обновленном проекте к своим ролям вернутся Наталя Бочкарева, Виктор Логинов, Александр Якин. Всего планируется снять десять серий. За производство проекта ответственны братья Андреасян.