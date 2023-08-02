«Льется поток грязи»: Королева раскрыла правду о конфликте её матери с мужем Тарзаном

В Сети ходят слухи, что мать Наташи Королевой Людмила Порывай не общается с зятем Сергеем Глушко (Тарзаном). Сообщается, что серьезные разногласия возникли после начала СВО.

Сама артистка решила прервать молчание и рассказала, что эта информация является ложью. Как отметила певица, об их семье слухи ходят постоянно.

«Если обращать внимание на поток грязи, который льется со всех сторон, нервной системы просто не хватит», — сказала Королева.

Наташа добавила, что конфликты в ее семье действительно происходят, но близкие стараются не акцентировать на этом внимание.

«Бывают шероховатости, у каждого разные взгляды на события. Такое случается во всех семьях», – утверждает звезда.

По ее словам, сейчас они все вместе проживают на даче. На днях даже появились кадры с вечеринки, на которых Порывай танцует под песни Тарзана в караоке.