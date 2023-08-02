Неожиданно: Ксения Бородина встретила в отеле Киану Ривза

Ксения Бородина продолжает отдыхать в Евпропе. Ведущая путешествует по миру вместе со совими детьми. Еще недавно они были в Париже, а сейчас наслаждаются вкусной едой в Италии.

Несмотря на то, что Бородина активно проводит свободное время в солнечной стране, не забывает она о своих фанатах. Звезда общается в соцсетях и рассказывает подписчикам о самых ярких приключениях.

К примеру, накануне звзда реалити-шоу Дом-2 сообщила, что в отеле неожиданно пересеклась с Киану Ривзом. Оказалось, что голливудский актер живет там же, где теледива.