Певица Слава в ярости обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову

«Вы что делаете? То есть угрожаем убийством?! Вот сейчас все это пишете, ваши подписчики думают, что мы угрожаем убийством… Ты напиши, кто угрожает тебе убийством! Выложи, как любишь выкладывать все сообщения и личные переписки. Вообще схватили маразм!» — возмутилась исполнительница.