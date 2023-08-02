Поляков высказался о запрете возвращения в Россию участникам фестиваля Вайкуле

Юрий Поляков высказался о предложении первого зампреда комитета Госдумы по культуре РФ Елены Драпеко, которая заявила, что принявшие участие в фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» артисты больше не смогут вернуться в РФ.

«Согласен с депутатом: поддержка русофобских сил не должна без ответа оставаться. Что это будет — запрет на въезд, позорная наклейка на паспорте, лишение гражданства — пусть законодатели решат», - заявил писатель и общественный деятель.

Отметим, что музыкальный фестиваль проходил с 26 по 29 июля. В шоу в Юрмале приняли участие звезды, покинувшие Россию после начала СВО и признанные иностранными агентами. Часть денежных средств от продаж билетов отправлена на Украину.