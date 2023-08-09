Александр Олешко вспомнил последний спектакль с актрисой Борисовой

Александр Олешко вспомнил о последнем спектакле с умершей актрисой Юлией Борисовой. Напомним, что народная артистка СССР скончалась вчера на 99 году жизни.

На сцену Вахтанговского театра Олешко и Борисова выходили в работе над спектаклем «Возьмите зонт, Мадам Готье». Артист сыграл сына главной героини, а ее образ воплотила Борисова. Текст Александр выучил за пару дней, однако первая репетиция для него стала испытанием. После выхода на подмостки Юлии он растерялся и уже не знал, что нужно говорить.

Тогда актер попросил легендарную артистку повторить монолог, после чего легко вошел в свою роль. По словам звезды, в целом ему нелегко дался спектакль. Однако постановка имела большой успех, а заслугу в этом он видит в опыте Юлии Константиновной. Также селебрити попросил своих подписчиков соцсетей почтить память умершей, поклонившись ее таланту.