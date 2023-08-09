Блогер Ивлеева попросила дочь Ларисы Гузеевой плюнуть ей в лицо

Настя Ивлеева поделилась в своей соцсети новостью, что дочь заслуженной артистки Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова трудится на съемках «Мальвины» в качестве гримерши. Новые кадры звезда опубликовала в личном микроблоге.

Настя показала фанатам снимки, где Ольга ей делает ей прическу. В шутливой форме Ивлеева попросила Бухарову «смачно плюнуть» ей в лицо.

Добавим, что блогер принимает участие в съёмках ленты «Мальвина». В фильме она исполняет главную роль. В сюжете рассказывается о Василисе (Марина Васильева). В жизни героини появилась воображаемая подруга детства Мальвина (Настя Ивлеева), которая способна ей подарить второй шанс. По словам самой девушки, ее героиня отличается умением называть вещи своими именами, открытостью и прямотой.