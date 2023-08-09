Блогер Ивлеева попросила дочь Ларисы Гузеевой плюнуть ей в лицо

Народная артистка РФ, 73-летняя Светлана Крючкова редко выезжает из Петербурга на гастроли. Однако она решила принять приглашение Сергея Новожилова и
Сегодня утром, 9 августа, стало известно о кончине прославленной советской актрисы театра и кино Веры Васильевой. По словам ее приемной дочери Дарьи
Александр Пашутин рассказал, что Алла Борисовна Пугачева совершила «несусветную глупость», когда уехала из России после оглашения «спецоперации» на
На Первом канале возник скандал, который связан с “Поле чудес” и его бессменным ведущим Леонидом Якубовичем. Участники передачи жаловались на хамство
У украинской певицы Светланы Лободы продолжаются творческие казусы. Ее выступление вычеркнули из программы музыкального фестиваля в Кишиневе
В Сети появилось новое видео со съемок российского ремейка турецкого популярного сериала "Постучись в мою дверь". Как и в ролике, появившемся ранее