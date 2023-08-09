Дочь Малинина Устинья показала подписчикам возлюбленного из Англии

Малинина Устинья, дочь известного исполнителя Александра Малинина, рассекретила лицо своего возлюбленного. Стало известно, что зовут избранника девушки Зак. Всю жизнь он живет и работает в Англии.

Недавно влюбленные были замечены вместе на яхте с родителями. Как сообщается, пара вскоре сыграет свадьбу. При этом детали свадебного торжества и дата церемонии остаются в тайне.

Стоит отметить, что Устинья долгое время скрывала новые отношения от общественности. Только в феврале девушка откровенно призналась, что получила предложение руки и сердца от бойфренда.

Недавно наследница Малинина поделилась совместными фото с поклонниками. На снимках они с Заком отдыхают возле озера Комо.