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Дочь Малинина Устинья показала подписчикам возлюбленного из Англии

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Дочь Малинина Устинья показала подписчикам возлюбленного из Англии
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Фото из открытых источников

Малинина Устинья, дочь известного исполнителя Александра Малинина, рассекретила лицо своего возлюбленного. Стало известно, что зовут избранника девушки Зак. Всю жизнь он живет и работает в Англии. 

Недавно влюбленные были замечены вместе на яхте с родителями. Как сообщается, пара вскоре сыграет свадьбу. При этом детали свадебного торжества и дата церемонии остаются в тайне. 

Стоит отметить, что Устинья долгое время скрывала новые отношения от общественности. Только в феврале девушка откровенно призналась, что получила предложение руки и сердца от бойфренда. 

Недавно наследница Малинина поделилась совместными фото с поклонниками. На снимках они с Заком отдыхают возле озера Комо.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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