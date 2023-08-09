«Клопс» назвал 12 знаменитостей, которые ушли из жизни в июле 2023

В июле 2023 года умерло много артистов. «Клопс» назвало 12 знаменитостей, которые скончались в минувшем месяце.

3 июня умерла американская актриса и певица Вики Андерсон скончалась. Ей было 84 года. В тот же день ушел из жизни 82-летний киноактер Алексей Кузнецов.

7 июля не стало телережиссера Григория Любомирова, а 12 июля - автора «Невыносимой лёгкости бытия» 95-летнего Милана Кундера. 16 июля умерла Джейн Биркин, известная артистка, а 18 июля ушел в мир иной журналист и писатель Виктор Пронин.

Через два дня стало известно о смерти шри-ланкского бизнесмена Мерилла Фернандо, а 21 июня СМи сообщили об уходе певца Тонни Беннета.

Исполнительница Пэтти Райан умерла 23 июля. В этот день также не стало Виктора Бритвина. 26 июля поступила информация о кончине певицы Шинейд О’Коннор, а на следующий день - о смерти Нины Дробышевой.