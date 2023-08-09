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«Лайма, лучше пойте»: слова Лаймы Вайкуле про СВО и помощь ВСУ возмутили россиян

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«Лайма, лучше пойте»: слова Лаймы Вайкуле про СВО и помощь ВСУ возмутили россиян
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Фото из открытых источников

Лайма Вайкуле в Юрмале заявила, что она больше не общается с российскими коллегами, а ее фестиваль «Рандеву» прошел в поддержку ВС Украины. Как отреагировали на слова артистки россияне?

«Лайма, вы лучше пойте, зачем в политику лезть. Вы яро настроены против РФ, но не знаете, кто прав, кто виноват», 
«Что бы вы ни говорили, это ваша злость, бог вам судья. Посмотрим, что скажете десять лет спустя», 
«Лайма, какая вы недальновидная. Зачем лезете туда, где не место. Вы совершенно глупый в политике человек, но успели наговорить таких глупостей», 
«Зачем эти. Сказали бы, что против СВО, все»,
«В Москве стадионы собирали, а тут 50 человек максимум. Никому нигде не нужны, даже Алла с ноунеймами, с ней не церемонятся».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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