Певец Лоза заявил, что Пересильд не летала в космос для съемок в фильме «Вызов»

Певец Юрий Лоза заявил, что Юлия Пересильд не летала в космос для съемок в ленте "Вызов". По словам артиста, нашумевшая картина, которая, согласно заявлениям авторов, была частично снята в космосе, полностью снималась в студии.

Как отметил Лоза, обычные зрители не были в космосе, поэтому не могут судить о достоверности этих кадров.

"Мы судить только по тем кадрам можем, которые показывают. Многие в этом сомневаются", - сказал артист.

Он также подчеркнул, что современные технологии позволяют снять самые разные локации прямо в студии, а сами постановочные кадры практично нельзя отличить от настоящих.