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Певец Лоза заявил, что Пересильд не летала в космос для съемок в фильме «Вызов»

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Певец Лоза заявил, что Пересильд не летала в космос для съемок в фильме «Вызов»
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Фото из открытых источников

Певец Юрий Лоза заявил, что Юлия Пересильд не летала в космос для съемок в ленте "Вызов". По словам артиста, нашумевшая картина, которая, согласно заявлениям авторов, была частично снята в космосе, полностью снималась в студии.

Как отметил Лоза, обычные зрители не были в космосе, поэтому не могут судить о достоверности этих кадров.

"Мы судить только по тем кадрам можем, которые показывают. Многие в этом сомневаются", - сказал артист.

Он также подчеркнул, что современные технологии позволяют снять самые разные локации прямо в студии, а сами постановочные кадры практично нельзя отличить от настоящих.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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