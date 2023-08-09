Певица Слава обратилась в Росздравнадзор с заявлением на пластического хирурга Тимура Хайдарова

Певица Слава подала на Тимура Хайдарова заявление в Росздравнадзор. Об сама исполнительница написала в социальных сетях.

«Все по закону и без лишних разговоров или пустых программ, бессмысленных интервью. Пусть закон все решит», — сообщила звезда.

Слава добавила, что ради этого была вынуждена прервать гастроли и приехать в Москву. В ведомство певица отправилась вместе с адвокатом. Там они «объяснили ситуацию» руководителю территориального органа Росздравнадзора по Москве и области Роману Курынину.

По информации артистки, ее заявление принято к производству.