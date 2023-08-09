Смотришь — и плакать хочется: Новое видео Пугачевой с детьми довело публику до слез

Алла Пугачева в настоящее время наслаждается отдыхом со своим молодым мужем и детьми в Юрмале. Они остановились на роскошной



арендованной вилле.

Недавно навестила мать Кристина Орбакайте. Атистка приехала с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым, однако надолго у Примадонны не задержалась. Певица только оставила ей внучку, которая давно не видела свою звездную бабушку.

На днях эстрадная звезда поделилась новым роликом, на котором Клавдия, Гарри и Лиза прыгали в воду с пирса. Фоном к видео Пугачева поставила свою песню «Звездное лето».