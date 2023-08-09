Жители Армении потребовали наказать основателя Little Big Илью Прусикина

Народная артистка РФ, 73-летняя Светлана Крючкова редко выезжает из Петербурга на гастроли. Однако она решила принять приглашение Сергея Новожилова и
Сегодня утром, 9 августа, стало известно о кончине прославленной советской актрисы театра и кино Веры Васильевой. По словам ее приемной дочери Дарьи
Александр Пашутин рассказал, что Алла Борисовна Пугачева совершила «несусветную глупость», когда уехала из России после оглашения «спецоперации» на
Александр Пашутин на днях предположил, что Аллу Пугачеву не приглашают на фестивали в РФ, поэтому она посетила аналогичное мероприятие в Латвии,
Отец Жанны Фриске согласился побеседовать с журналистами МК. Он рассказал, как начиналась болезнь у певицы. Это произошло впервые тогда, когда он был
Певец Юрий Лоза заявил, что Юлия Пересильд не летала в космос для съемок в ленте "Вызов". По словам артиста, нашумевшая картина, которая, согласно