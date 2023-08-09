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Жители Армении потребовали наказать основателя Little Big Илью Прусикина

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Жители Армении потребовали наказать основателя Little Big Илью Прусикина
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Фото из открытых источников

Более 1000 граждан Армении обратились в Генпрокуратуру с требованием завести уголовное дело в отношении основателя Little Big, Ильи Прусикина* (признан иноагентом). Об этом пишет ТАСС.

Также жители страны призвали запретить концерт артиста, запланированный на 12 августа, в Ереване. Ара Зограбян, известный адвокат, отметил, что несколько месяцев назад Прусикин оскорбил христианский символ. Музыкант его использовал в качестве скейтборда.

По информации правозащитника, такие действия высмеивают христианские ценности и оскорбляют религиозные убеждения христиан. Заявление о  преступлении подписали более 1 200 армян и направили его в Генпрокуратуру с требованием начать немедленно расследование.

* Призан иностранным агентом на территории РФ

Текст: Информационное агентство «Informing»

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