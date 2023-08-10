Актриса Вера Васильева оставила свою квартиру в Москве в наследство поклоннице

Народная артистка Вера Васильева 9 августа ушла из жизни. Она умерла на 98 году жизни. У знаменитости не было детей и близких, а муж Владимир Ушаков скончался в 2011 году.

Недавно выяснилось, кому достанется наследство актрисы. После смерти у Васильевой остались квартира в центре Москвы, а также загородный дом. В завещании звезда указала, что вся недвижимость перейдет ее поклоннице Дарье Милославской.

Женщины познакомилась в больнице еще 20 лет назад. Туда артистка приходила навещать своего мужа. Через некоторое время подруги сблизились, а Вера считала Милославскую названной дочерью. Тогда родственники настороженно отнеслись к этому, но сама актриса говорила, что речь идет о бескорыстных отношения, та как Милославская даже богаче ее самой.