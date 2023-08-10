Алсу появилась на мероприятии в полном одиночестве и без обручального кольца

Слухи о разладе в семье Алсу начались после празднования дня рождения певицы. 27 июня певица устроила вечеринку, пригласив друзей и коллег. Но на празднике отсутствовал ее муж Ян Абрамов.

Более того, после этого исполнительница в одиночестве отправилась на отдых. Там папарацци заметили артистку в объятиях мужчины. Супруги никак не комментируют эти слухи.

На днях Алсу посетила концерт Леонида Агутина на «Плюс Даче». Она одела джинсы, жакет, сумку Christian Dior, а вот от обручального кольца отказалась. Позже девушка рассказала, что в ее жизни сейчас много стресса, который негативно на нее влияет. После новостей о разладе с бизнесменом звезда неоднократно появлялась на людях без кольца.