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EJPC: Четыре тысячи шагов в день снижают риск внезапной смерти

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EJPC: Четыре тысячи шагов в день снижают риск внезапной смерти
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Фото из открытых источников

Ученые из польского Медицинского университета Лодзи установили, что для уменьшение рисков ранней смерти необходимо ежедневно делать меньшее количество шагов в день, чем ранее считалось. О результатах изучения пишет журнал European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Специалисты решили проанализировать данные 17 работ. В них приняли участие 200 тысяч человек. В итоге удалось доказать, что для поддержания здоровья нужно каждый день проходить не 10 тысяч шагов, а всего-навсего 3697.

По утверждениям ученых, именно такое количество шагов снижает внезапный летальный исход. 2337 шагов в день в свою очередь снижают риск развития заболеваний сердца и сосудов.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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