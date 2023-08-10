Космонавт из фильма «Вызов» Шкаплеров высмеял слова Юрия Лозы о Пересильд

Космонавт Антон Шкаплеров высказался о словах Юрия Лозы о том, что кинофильм «Вызов» снимали не в космосе, а сама актриса Юлия Пересильд не летала ни куда.

«Его слова воспринимаю как шутку. Он артист, ему популярность нужна, поэтому пытается получить ее за счет других. Являюсь живым свидетелем съемок Пересильд в космосе», —сказал Шкаплеров.

Отметим, что лента «Вызов» является первой в мире, снятой на борту МКС (Международная космическая станция). Для съемок Юлия вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеров отправились на корабле «Союз МС-19» в космос. Это случилось в октябре 2021 года. Вышел фильм в прокат только 20 апреля.