Премию «Эмми — 2023» перенесли из-за забастовки сценаристов в Голливуде

Церемонию вручения всемирно известной телевизионной премии «Эмми — 2023» решили перенести на 15 января 2024 года. Такое решение было связано с забастовкой сценаристов, которая сейчас проходит в Голливуде.

«Новая дата проведения мероприятия выпадает на День Мартина Лютера Кинга. Этот государственный праздник приурочен ко дню рождения борца за права афроамериканцев», — сказано в публикации Associated Press.

Трансляция премии будет проходит с 06:00 до 09:00 (мск). Перенос «Эмми — 2023» связан с масштабной забастовкой сценаристов в США и случился он впервые с 2001 года. Тогда мероприятие лишь временно отменили после терактов в Америке 11 сентября.