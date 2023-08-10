Рэпер Аш 23 сообщил, что Валя Карнавал своровала у него идею для клипов

Рэпер Аш 23 обвинил Валю Карнавал в воровстве его идеи для видеоклипов. Речь идет о том, что блогерша планирует выпустить трилогию со связанным сюжетом. В подкасте Киркорова «You want a scandal now?» 9 августа девушка призналась, что ведет работу над мини-альбомом, где сюжет «перетекает из клипа в клип». Ви

По словам Аша 23, он об этом говорил 26 июля. Репэр сообщал, что готовит сериал из композиций, которые взаимосвязаны между собой, еще с мая.

«Это история из нескольких сезонов, там второй сезон будет, третий. Каждый сезон выполнен в определенном стиле. Есть команда, которая работает над этим с мая месяца. Большая команда. Я лишь хочу, чтобы люди просто знали, что это моя идея», — сказал музыкант.