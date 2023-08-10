Скандал в Крыму из-за песни Верки Сердючки «Гюляночка» дошел до президента РФ Путина

На днях из-за снятого в Крыму видео разгорелся скандал. Аниматоры в Алуште в аквапарке весело провели время под хит Верки Сердючки. Девушки станцевали под песню "Гуляночка", в куплете которой есть такие слова "Ще не вмерла Украина".

Когда ролик попал в Сеть, их затравили. Вскоре девушки публично покаялись перед камерой. Ролик был опубликован в источнике спустя несколько часов. На видео они извинились перед россиянам и свой поступок назвали необдуманным.

Через некоторое время в Телеграме опубликовали еще один ролик с участницами. В кадре они уже исполнили патриотическую композицию, в которой есть слова "Владимир Путин – молодец".