София Ротару отказалась от встречи с Аллой Пугачевой на фестивале «Рандеву»

В Юрмале недавно прошел музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. Его организовала Лайма Вайкуле. А сегодня стало известно, что София Ротару также могла принять участие в этом мероприятии.

По данным источников, Ротару отказалась от участия в фестивале. Как говорит продюсер Сергей Лавров, певица не захотела выступать из-за проведения спецоперации. В настоящее время София Михайловна решила занять нейтральную позицию и немного подождать, пока все успокоится.