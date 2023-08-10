В Сети появилось видео со сбившим женщину на сапборде спасателем в Нижнем Тагиле

Народная артистка РФ, 73-летняя Светлана Крючкова редко выезжает из Петербурга на гастроли. Однако она решила принять приглашение Сергея Новожилова и
Дмитрий Нагиев — один из самых узнаваемых артистов России. После начала СВО шоумен решил уйти с российского телевидения. В апреле минувшего года он
Сегодня утром, 9 августа, стало известно о кончине прославленной советской актрисы театра и кино Веры Васильевой. По словам ее приемной дочери Дарьи
Александр Пашутин рассказал, что Алла Борисовна Пугачева совершила «несусветную глупость», когда уехала из России после оглашения «спецоперации» на
Отец Жанны Фриске согласился побеседовать с журналистами МК. Он рассказал, как начиналась болезнь у певицы. Это произошло впервые тогда, когда он был
Певец Юрий Лоза заявил, что Юлия Пересильд не летала в космос для съемок в ленте "Вызов". По словам артиста, нашумевшая картина, которая, согласно