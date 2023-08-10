В Сети появилось видео со сбившим женщину на сапборде спасателем в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле спасатель сбил женщину на Тагильском пруду. Он сообщил, что был нетрезв и записал свои слова на видео. Появились кадры, на которых в отличие от катера SUP-досок ехала с подсветкой. Ролик снят нагрудной камерой в злополучную ночь.

Также видно, что спасатель признался, что катер ему принадлежит и что он пьян. Ранее о нетрезвости сообщали очевидцы. По словам директора «Центра защиты населения» Сергея Коперкина, спасатели не могут пьянствовать, поскольку перед сменами их проверяют.

ЧП произошло 28 июля вечером на городском пруду. В доску врезался катер. Тагильчанка с травмами черепа находится в реанимации.