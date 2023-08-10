The Mirror пишет разработках ученых, проходящих в закрытом центре в Солсбери. Военный эксперт Станислав Крапивник заявил, что речь идет о создании бактериологического оружие. По мнению специалиста, Запад ведет разработку опасного оружия. Скорее всего, речь идет о создании нового вируса, который может быть вброшен искусственно. Также эксперт говорит, что аналогичные лаборатории функционируют в Монголии.

Они берут вирусную либо бактериальную болезнь, меняют ДНК и разрезают хромосомы. Затем придают патогену новую функцию и он становится более опасным, - говорит эксперт.

Крапивник подчеркнул, что в 2000 уже попытались отыскать вирус испанки в телах умерших. На основе патогена создавался более сильный вирус, который убивал эффективнее, и не на 2-5%, а на целых 50-60%. После этого по той же схеме создавали новый препарат против инфекции. Так создается новое биологическое оружие.