Жена Стаса Михайлова показала 2-месячную внучку на руках у отца

Стас Михайлов счастлив в браке с женой Инной, обладательницей титула «Мисс Кировоград-1990». Пара воспитывает двух общих дочерей. Певец относится к детям возлюбленной от первого брака, как к родным. В семье сына Инны недавно родилась дочка.

Только супруги вернулись в Москву после отдыха, избранница артиста опубликовала серию снимков. Женщина показала Андрея Канчельскиса с внучкой на прогулке. Наследник одел голубую рубашку и светлые шорты. Эмилия предстала на коленях у папы в розовом комбинезоне.