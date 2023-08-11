Лариса Голубкина, народная артистка РСФСР, советская и российская актриса, оказалась в больнице. Это заявление вызвало у россиян особый интерес после недавних печальных новостей о смерти выдающихся знаменитостей.

Однако сама Лариса Ивановна попыталась успокоить почитателей. Она объяснила, что это всего-навсего плановое обследование, во время которого она случайно поскользнулась и упала. Именно поэтому ей потребовалась госпитализация.

Нелишне добавить, что Голубкиной в настоящее врнмя исполнилось 83 года. Но она все еще продолжает работать в Центральном академическом театре Российской армии. Первая роль артистки в фильме "Гусарская баллада" принесла ей узнаваемость и востребованность.