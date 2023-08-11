Алла Пугачева сообщила, что на концерте у Валерия Меладзе был "праздник"

Алла Пугачева записала обращение с концерта своего коллеги и друга Валерия Меладзе. Как пишет "Царьград", выступление певца состоялось в Израиле.

"Должна огорчить всех врунов, говорящих о "провальном" концерте Валерия в Израиле. Это был настоящий праздник!" − говорит в видеообращении артистка.

Примадонна также подчеркнула, что творчество Меладзе ей нравится больше с каждым годом, а песни, написанные его братом, композитором Константином Меладзе становятся как вино - лучше и лучше.