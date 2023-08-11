Федор Лавров объяснил, почему не стыдится роли в «Улицах разбитых фонарей»

Федор Лавров снимался в криминальном сериале «Улицы разбитых фонарей». Правда, он там оказался «по ту сторону баррикад», сыграв представителя из криминального мира.

Многие стеснялись работы в этом проекте. Актеры и режиссеры считали криминальные саги «низким жанром». У Лаврова на этот счет другое отношение. Как напомнил артист, некоторые эпизоды «Убойной силы» снимали извсетные режиссеры – Бортко, Снежкин, Рогожкин.

«Они этого не стыдились этого. Да и почему должны стыдится? У них работа снимать кино. Хотя да, кто-то нос воротил, говорил «нет, снимаю лишь великое кино». На мой взгляд, это ханжество. Все зависит от того, как подходишь к своей работе, как в нее вкладываешься».