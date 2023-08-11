Кинотеатр в Тюмени первым в России начал показывать фильм «Барби»

Кинотеатр в Тюмени первым в РФ начал показывать нашумевший кинофильм «Барби». Правда, он является пиратской экранной копией картины, хотя компания об этом факте честно предупредила своих зрителей. Также организаторы уверяют, что лента наивысшего качества.

Фильм транслирют в кинотеатре под открытым небом Gorkiy Cinema. Билет стоит от 300 рублей. После первого же сеанса в СМИ появился комментарий автора блога о кино Ильи Доленко. Он жестко раскритиковал организаторов показа и назвал фильм «экранкой с (…) рекламой букмекерской конторы и многоголосой озвучкой».

Впрочем, это не помешало распродать билеты на ближайшие сеансы. Два из них пройдут в выходные. Позже представители Gorkiy Cinema в соцсети написали, что «вырезали почти всю рекламу, а сам фильм практически не отличается от оригинала».